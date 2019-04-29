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Kahreden kazada büyük ihmal!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.04.2019 07:44 | Son Güncelleme

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada Josef Sural'ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanmasıyla ilgili Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “İki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi” dedi.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den 2 şoför ve futbolcular ile birlikte yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Josef Sural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yaralanan diğer futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Futbolculardan Sackey’in kolunda kırık tespit edilirken, Welinton’un ise başından hafif yaralandığı öğrenildi. Diğer futbolcular ise hastanede kontrol amaçlı tutulduğu belirtildi. Minibüsün 2 şoförü de gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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“ŞOFÖR UYUYA KALMIŞ”

Kaza hakkında gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyetten aldıkları bilgiye göre şoförün uyuya kaldığından dolayı kazanın gerçekleştiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının Pazartesi günü olması nedeniyle maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete iki gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamışlar. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok” dedi.

Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, “Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz bekliyoruz.” yanıtını verdi.

"EVLADIMIZI KAYBETTİK!"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor canlı yayınına bağlanarak Josef Sural'ı kaybettiklerini söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"İnanın ne söyleyeceğim, ne yapacağımı bilmiorum. Evladımızı, oyuncumuzu kaybettik. Şu anda biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Hepimiz perişan durumdayız. Maalesef. Eşine şimdi bilgi verildi. Diğer futbolcularımızın hayati tehlikesi yok. Ufak tefek yaraları var. Müşahade altındalar. Josef Sural'ın durumu ağırdı, onu da maalesef 15 dakika önce (08.00 gibi) kaybettik."

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Aytemiz Alanyaspor Hasan Çavuşoğlu Josef Sural kaza

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