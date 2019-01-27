Hasan Çavuşoğlu: Merih Demiral'ın Serie A'ya transferinde net bir şey yok

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oyuncuları Merih Demiral'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımıyla prensipte anlaştığına dair haberlerin ardından İHA’ya açıklamalarda bulundu.
Hasan Çavuşoğlu, "Haberler yapılıyor ancak daha henüz bir gelişme yok. Net bir şey yok. Elimizde imzalanmış bir sözleşme yok. Bildiğiniz gibi o takımın daha öncede Merih'i istediğini söylemiştik. Ancak şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok. Bir görüşme oldu ancak net bir şey yok. Kulüp bize 15-20 gün önce menajer vasıtası ile teklif yaptı. Menajerin teklifinin ardından başka bir gelişme olmadı” açıklamasını yaptı.
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