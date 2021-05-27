54 yaşındaki ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın sunumuyla Star TV'de seyircilerle buluşan "Kuzey'in Oğlu Volkan Konak" programının 6. bölüm konukları belli oldu. Programa konuk olarak katılım gösteren "Sakiler" grubu üyesi Hasan Gözetlik'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Hasan Gözetlik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hasan Gözetlik evli mi? İşte detaylar...
1990 doğumlu Hasan Gözetlik 31 yaşındadır. Gözetlik, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar bölümünde tamamlamıştır. Gözetlik'in esas sazı trombon, trompet. Koray Avcı'nın orkestrasında üflemeli çalgılar çalan roman kökenli bir müzisyendir.
Hasan Gözetlik, Sakiler grubunun üyesidir. Sakiler grubu, Pinhani'ye ait olan Dünydan uzak parçasını yeniden, kendine has biçimde yorumlayarak milyonlarca dinleyenin ilgisini çekmiş ve beğenisini toplamıştır. Grubun üyeleri arasında Hasan Gözetlik ile birlikte Yücel Girgin ve Serkan Balkan yer almaktadır.
Üç kişilik grup olan Sakiler'in solistlik görevini Hasan Gözetlik üstlenmektedir. Gözetlik'in sesindeki Müslüm Gürses notaları büyük beğeni topladı ve grup bu sayede ün kazanmaya başladı.
Hasan Gözetlik, "gozetlikhasan" kullanıcı adı ile Instagram'dan paylaşım yapmaktadır.
Hasan Gözetlik, Gönül Gözetlik ile evli ve üç çocuk babasıdır.
İşte Pinhaniye ait olan, Sakiler grubunun yeniden yorumlamasıyla grubun beğenilmesine neden olan "Dünyadan Uzak" şarkısının sözleri:
Bir yol var ama her yerde tuzak
Bir yol daha var, dönmek de yasak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Gel vazgeçelim hiç zorlamadan
Sen aklı selim, ben yorgun adam
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yol var ama her yerde tuzak
Bir yol daha var, dönmek de yasak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yapamadığım birçok şey var
Hem tatminsizim, hem günahkar
Sen beni bu şehirden kurtar
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
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