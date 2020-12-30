Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Kayserispor’da forma giyen ve kaptanlık görevini de üstlenen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

ÇAVUŞOĞLU: İLK TRANSFERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan turuncu-yeşillilerin kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserispor’da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3.5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

"BURADA OYNAMA FIRSATI VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hasan Hüseyin Acar ise duydularını, “Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum” cümleleriyle aktardı.

