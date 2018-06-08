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Hasan Hüseyin Acar, Kayserispor'da

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

Kayserispor, Eskişehirspor'un genç orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Acar, sarı-kırmızılı kulüpte imza attıktan sonra 29 Haziran'da ilk hazırlık kampına gelmek üzere Kayseri'den ayrıldı.

Hasan Hüseyin Acar, Kayserispor'da

Kayserispor yeni teknik direktörü Ertugrul Sağlam'ın Eskişehirspor'da görev yaparken kadroya aldığı ve çok başarılı bulduğu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması altında 33 maçta 9 gol atıp 11 asist yapmıştı.

Ertuğrul Sağlam ile birlikte dün Kayseri'ye gelen Acar, kulüp Başkanı Erol Bedir ve transfer komitesi ile yaptığı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayıp, Kayserisporlu oldu.

"KAYSERİSPORUMUZA HAYIRLI OLSUN"
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın Antalsporlu Sakıb'tan sonra 2'nci transferini Hasan Hüseyin Acar ile gerçekleştirdiğini söyledi.

Bedir, ''Bir çok Süper Lig takımının istediği ve transfer listesinde yer alan Hasan ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisi teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın yakından tanıdığı ve Türk futboluna kazandırdığı yetenekli ve genç bir isim. Kayserisporumuza hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Öte yandan, Hasan Hüseyin Acar'ın transferi ve 29 Haziran'da başlayacak birinci dönem kampı için Kayseri'ye gelen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, hazırlıklar ve transferlerle ilgili yönetim kurulu bilgilendirip, Kayserispor mağazasını gezdikten sonra, İstanbul'a döndü.

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Hasan Hüseyin Acar Kayserispor

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