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Hasan Kartal: Başakşehir maçından puan almak zorundayız

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 26.09.2019 18:08 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, gelecek haftalarda işlerini zorlaştırmama adına bu maçtan mutlaka puan almak zorunda olduklarını söyledi.

Hasan Kartal: Başakşehir maçından puan almak zorundayız

Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son üç haftada galip gelemediklerini ve puan anlamında beklentilere cevap veremediklerini belirtti.

Özellikle son iki iç saha maçında sadece bir puan topladıklarını vurgulayan Kartal, bunu telafi etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Rakipleri Medipol Başakşehir'in son haftalarda yükselişe geçen ekiplerden olduğuna işaret eden Kartal, "Süper Lig'in en iyi kadrolarından birine sahipler. Son haftalarda ekip olarak iyi işler yapmaya başladılar. Hocaları Okan Buruk geçen sene birlikte çalıştığımız değerli bir isim. Bizde iyi bir teknik ekip ve oyuncu kadrosuna sahibiz. Bizde deplasmanlarda iyi oynuyoruz. Mücadelesi yüksek zor bir maç olacak." dedi.

Ligin ilk yarısında alınan puanların takımların ikinci yarıda işlerini kolaylaştırdığına dikkat çeken Başkan Kartal, "Hedefimiz ligde hep yukarılarda kalmak. Oralara tutunarak ilerlemek. Bu nedenle son üç haftaki performansımızı unutup toparlanmalıyız. İşimizi zorlaştırmak istemiyoruz. Gelecek haftalarda başımızın ağrımaması için Rize'ye mutlaka puan veya puanlarla dönmeliyiz." şeklinde konuştu.

Dün İstanbul'a giderek çalışmalarını burada sürdüren yeşil-mavili ekipte eksik oyuncu bulunmazken, Attamah ise üç sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor.

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Hasan Kartal Çaykur Rizespor

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