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Hasan Kartal: Galatasaray dersine iyi çalışsın

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2021 23:06 | Son Güncelleme

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan için konuştu.

Hasan Kartal: Galatasaray dersine iyi çalışsın

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, UÇK tarafından transfer süreci nedeniyle 6 maç ceza verilen Galatasaraylı oyuncu Oğulcan Çağlayan ile ilgili konuştu.

Yasal haklarını aradıklarını kaydeden Hasan Kartal, "Oğulcan Çağlayan ile sözleşme yaptık ve 1 yıl daha uzatma hakkımız vardı. Yasal olarak bakarsak, hiçbir problem yok. Bu sözleşme karşılıklı imzalandı. Son gün sporcumuzla görüşemedik ama opsiyonumuzu kullandık. Opsiyonu kullandık ve oyuncumuz 6 maç kala sözleşmeyi feshetti. Rizespor'un sıkıntılı dolduğu dönemde gitti. Bu çocuğun gidişi etik olarak doğru değil, sözleşme gereği ve yasal olarak hiç doğru değil. Sözleşme maddesini sizlere takdim edebilirim. Eleştirenler bir okusunlar." dedi.

Ellerinde belge olduklarını söyleyen başkan, "Hukuki süreç ilerliyor, sonuç ne olursa olsun uyacağız. Hukuka karşı çıkamayız. 1-2 ay içinde sanırım sonuçlanır. Haklı olan kazanır. Söyleyecek bir şey yok, sonucu bekleyeceğiz. Önce sözleşmenin son maddesini okusunlar, o maddeyi okumadan kamera karşısına geçip Rizespor'u suçlamasınlar. Önce derslerine çalışsınlar, ondan sonra konuşsunlar. Derslerine çalışmadan konuşurlarsa, sınıfta kalırlar. Galatasaray gibi güzide kulübü yönetenler dersine çalışsınlar. Bilgi ve belge bulamıyorlarsa, istesinler. 'Rizespor nasıl yaptı, nasıl becerdi?' diye konuşmasınlar. Rizespor'un hakları için gerekeni yaptık, yapmasaydık bizden sonra gelenler hesap sorardı." ifadelerini kullandı.

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