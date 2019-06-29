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Hasan Kartal, Muriqi - Fenerbahçe transferi için gün verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2019 09:05 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin transferi için Fenerbahçe ile görüşeceklerini duyurdu.

Hasan Kartal, Muriqi - Fenerbahçe transferi için gün verdi

Karadeniz ekibinin Başkanı, A Spor'a yaptığı açıklamada Kosovalı golcü için 1 Temmuz Pazartesi günü Fenerbahçe ile transfer görüşmesi gerçekleştireceklerini aktardı.

İDDİA: 2,5 MİLYON EURO + BERKE VE BARIŞ

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin Muriqi için 2,5 milyon euro ile genç oyuncular Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif edeceği iddia edildi.

Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 17 gol 8 asistlik performans sergilemişti.

MENAJERİNDEN FENERBAHÇE VE GALATASARAY AÇIKLAMASI!

Öte yandan Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, A Spor'a canlı yayında bağlanarak, "Bu transfer için her gün kanallarda konuşmam da gereksiz. Bir bonservis bedeli ödeyerek alacak isteyen kulüp, Rizespor kulübüyle görüşecekler, sonra oyuncunun şartlarını dinleyecekler. Fenerbahçe ile resmi bir görüşmemiz olmadı dedim ben. Kamuoyunda yanlış bilgi vermemek adına ya susacaktım, ya bilgilendirecektim. Vedat için Galatasaray resmi bir girişim yaptı. Başkan ve yöneticiler düzeyinde resmi bir girişim oldu. Bu süreçte biz Rizespor kulübüne, sözleşmesi devam eden bir olması dolayısıyla bir görüşme yaptık. Ancak, anlaşma yapmamız mümkün değil çünkü 1 sezon daha Rizespor insiyatifindedir. Vedat'ın da bir tercih hakkı vardır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Hasan Kartal Vedat Muriç Galatasaray

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