Hasan Kartal, Muriqi - Fenerbahçe transferi için gün verdi

Karadeniz ekibinin Başkanı, A Spor'a yaptığı açıklamada Kosovalı golcü için 1 Temmuz Pazartesi günü Fenerbahçe ile transfer görüşmesi gerçekleştireceklerini aktardı.
İDDİA: 2,5 MİLYON EURO + BERKE VE BARIŞ
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin Muriqi için 2,5 milyon euro ile genç oyuncular Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif edeceği iddia edildi.
Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 17 gol 8 asistlik performans sergilemişti.
MENAJERİNDEN FENERBAHÇE VE GALATASARAY AÇIKLAMASI!
Öte yandan Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, A Spor'a canlı yayında bağlanarak, "Bu transfer için her gün kanallarda konuşmam da gereksiz. Bir bonservis bedeli ödeyerek alacak isteyen kulüp, Rizespor kulübüyle görüşecekler, sonra oyuncunun şartlarını dinleyecekler. Fenerbahçe ile resmi bir görüşmemiz olmadı dedim ben. Kamuoyunda yanlış bilgi vermemek adına ya susacaktım, ya bilgilendirecektim. Vedat için Galatasaray resmi bir girişim yaptı. Başkan ve yöneticiler düzeyinde resmi bir girişim oldu. Bu süreçte biz Rizespor kulübüne, sözleşmesi devam eden bir olması dolayısıyla bir görüşme yaptık. Ancak, anlaşma yapmamız mümkün değil çünkü 1 sezon daha Rizespor insiyatifindedir. Vedat'ın da bir tercih hakkı vardır" dedi.
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
Trabzonspor'dan borç açıklaması
Galatasaray, üçüncü transferini de duyurdu
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Galatasaray 3 transferi art arda açıkladı
F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması
Beşiktaş'tan Avcı ve Boyd itirafı!
Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!
Selçuk Şahin'e sürpriz teklif
Akın Barhan'a veda
Adana Demir'e Suriyeli orta saha
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş Futbol Direktörü açıkladı: Kendisiyle görüşüyoruz
Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum