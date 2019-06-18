Hasan Kartal: Vedat Muriqi için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teklifi aynı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, oyuncusu Vedat Muriqi'nin transferi hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

VEDAT MURIQI KİMDİR

Karadeniz ekibinin Başkanı, kendisine yöneltilen transfer teklifine dair, "Herhangi bir değişiklik yok. Kulüplerden talepler var diye duyuyoruz. Bize gelen resmi bir teklif yok. Bildiğiniz şeyler. Galatasaray'dan gelen teklif aynı. Fenerbahçe'den gelen sözlü teklif aynı. Yurt dışından gelen teklif aynı. Başka bir yerlerden de böyle sözle teklif geliyor ama ne derece doğru bilemiyorsun. Herhalde biraz daha zaman lazım. Biraz daha beklemek gerekiyor." dedi.

Kartal, konuşmasının devamında "Düzgün bir teklifle gelen yok" sözlerini sarf ederken, "2.5-3'e verdikten sonra böyle bir sporcuyu bizim almamız mümkün değil. O yüzden vermemize gereken yok. 1 sene daha oynar, sonra bonservisi elinde olur istediği yere gider. Daha da parlar, daha da aktif olur Rizespor'da. Düzgün bir teklifle gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.