Hasan Küçükçetin kimdir? Hasan Küçükçetin kaç yaşında? Hasan Küçükçetin nereli?

Bir Zamanlar Kıbrıs isimli yeni dizide Derviş karakterine hayat veren Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Mucize Doktor gibi başarılı yapımlarda yer almıştır. Hasan Küçükçetin, televizyon dizilerinin yanında birçok sinema filminde de rol almıştır.

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

Hasan Küçükçetin, 6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir Burhaniye'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinin ardından 2004 -2005 yılları arasında Devlet Tiyatrosunda çalışmıştır.

Yaprak Dökümü'nde, Caner Kurtaran’ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynamıştır. Popülaritesi 2013 ve 2015 yılları arasında Kaçak dizisinde oynadığı Dadaylı karakteriyle artmıştır.

TRT Belgesel'de yayınlanan Gizemli Gerçekler programını sunmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl'da rol almıştır. Dilden dile etkinliğinde jüri olmuştur.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

Yaprak Dökümü 2009-2010 Şevket

Menekşe ile Halil 2007-2008

Adak

Ezo Gelin

Acemi Cadı

Beşinci Boyut

Alanya Almanya

Büyük Buluşma

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 2002

Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)

Muhteşem Yüzyıl

Kaçak 2013-2015

Kiraz Mevsimi 2015 (Konuk Oyuncu) - Deli Muhtar

Arka Sokaklar 2017 - Bedran

Diriliş Ertuğrul 2018 - Altın aba

Aşk Ağlatır 2019 - Mustafa Yalçın

Mucize Doktor 2020 – Efkan

Bir Zamanlar Kıbrıs 2021 – Derviş

OYNADIĞI FİLMLER