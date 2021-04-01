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Hasan Küçükçetin kimdir? Hasan Küçükçetin kaç yaşında? Hasan Küçükçetin nereli?

01.04.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Küçükçetin, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Hasan Küçükçetin, daha sonra Devlet Tiyatrolarına girerek burada oyunculuk yapmıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise Büyük Buluşma ile gerçekleştirmiştir. Hasan Küçükçetin, 1 Nisan 2021 akşamı ilk bölümü ile TRT ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizide Derviş karakteri ile ekranlara çıkıyor.

Hasan Küçükçetin kimdir? Hasan Küçükçetin kaç yaşında? Hasan Küçükçetin nereli?

Bir Zamanlar Kıbrıs isimli yeni dizide Derviş karakterine hayat veren Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Mucize Doktor gibi başarılı yapımlarda yer almıştır. Hasan Küçükçetin, televizyon dizilerinin yanında birçok sinema filminde de rol almıştır.

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

Hasan Küçükçetin, 6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir Burhaniye'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinin ardından 2004 -2005 yılları arasında Devlet Tiyatrosunda çalışmıştır.

hasan küçükçetin

Yaprak Dökümü'nde, Caner Kurtaran’ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynamıştır. Popülaritesi 2013 ve 2015 yılları arasında Kaçak dizisinde oynadığı Dadaylı karakteriyle artmıştır.

TRT Belgesel'de yayınlanan Gizemli Gerçekler programını sunmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl'da rol almıştır. Dilden dile etkinliğinde jüri olmuştur.

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YER ALDIĞI YAPIMLAR

  • Yaprak Dökümü 2009-2010 Şevket
  • Menekşe ile Halil 2007-2008
  • Adak
  • Ezo Gelin
  • Acemi Cadı
  • Beşinci Boyut
  • Alanya Almanya
  • Büyük Buluşma
  • Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 2002
  • Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Kaçak 2013-2015
  • Kiraz Mevsimi 2015 (Konuk Oyuncu) - Deli Muhtar
  • Arka Sokaklar 2017 - Bedran
  • Diriliş Ertuğrul 2018 - Altın aba
  • Aşk Ağlatır 2019 - Mustafa Yalçın
  • Mucize Doktor 2020 – Efkan
  • Bir Zamanlar Kıbrıs 2021 – Derviş

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OYNADIĞI FİLMLER

  • Maskeli Beşler İntikam Peşinde 2005 (Güvenlik)
  • Gelmeyen Bahar 2013 (Mirza)
  • Sen Sağ Ben Selamet 2016
  • Aşk Uykusu 2017

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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