Hasan Küçükçetin kimdir? Hasan Küçükçetin kaç yaşında? Hasan Küçükçetin nereli?

Bir Zamanlar Kıbrıs isimli yeni dizide Derviş karakterine hayat veren Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Mucize Doktor gibi başarılı yapımlarda yer almıştır. Hasan Küçükçetin, televizyon dizilerinin yanında birçok sinema filminde de rol almıştır.
Hasan Küçükçetin, 6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir Burhaniye'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinin ardından 2004 -2005 yılları arasında Devlet Tiyatrosunda çalışmıştır.
Yaprak Dökümü'nde, Caner Kurtaran’ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynamıştır. Popülaritesi 2013 ve 2015 yılları arasında Kaçak dizisinde oynadığı Dadaylı karakteriyle artmıştır.
TRT Belgesel'de yayınlanan Gizemli Gerçekler programını sunmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl'da rol almıştır. Dilden dile etkinliğinde jüri olmuştur.
YER ALDIĞI YAPIMLAR
OYNADIĞI FİLMLER
Okuyucu Yorumları 0 yorum