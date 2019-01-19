Hasan Şaş'tan forvet açıklaması!

Süper Lig’in ikinci yarısına 6-0’lık Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray’da Teknik Sorumlu Hasan Şaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Hasan Şaş, “Mutluyuz. 6 gol ve iyi bir oyunla maçı kazandık. Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti ve çok iyi çalıştılar. Bu hafta içindeki son 2 antrenman çok iyiydi. Futbolcuların, idman performanslarını sahaya yansıtmaları sevindirici. İçeride oynadık. Ankaragücü’nde kaos durumunun olduğunu da biliyoruz. Kulüp ve teknik heyet olarak bundan sonraki maçların daha sert geçeceğini biliyoruz. Göztepe ve Alanyaspor maçlarında daha çok mücadele etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Önümüzde çok kritik 2 deplasman var. Buradan 6 puanla dönersek farklı pozisyonda olabiliriz” ifadelerini kullandı. "FORVET BÖLGESİNE 2 OYUNCU İSTİYORUZ"

Takımın bugün çok koşmasıyla ilgili konuşan Hasan Şaş, “10 günlük bir süreci bir kondisyonere bağlamak çok doğru olmaz. Ama tabii ki takıma başka bir hava getirdi. Şampiyonlar Ligi’ndeki durumu, sakatlıktan dönen oyuncular oldu. Liverpool’un Dortmund’un çok yüksek koşu seviyesine çıktığını bildiğimiz için bir değişikliğe gittik. Sakat ve cezalı oyuncuların dönüşünü bekleyelim. O zaman fizik olarak daha iyi duruma geleceğiz” dedi.

Taraftarların beklediği forvet transferiyle ilgili de konuşan Şaş, “Zaten 12 yabancımız var. Bu dönem çok hassas, çok fazla konuşmak doğru olmaz. Yönetim de biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz. Mutlaka da bu transferler gerçekleşecektir. İnşallah olacaktır” diyerek 2 yabancı transfer yapacaklarını belirtti. Şaş ayrıca transferin 1 forvet ve 1 stoper de olabileceğini söyledi.

"TÜRKİYE KUPASI'NDA FARKLI KADRO OLACAK"

Hafta içinde Boluspor’la oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası’nda farklı bir kadroyla sahada olacaklarını da sözlerine ekleyen Hasan Şaş, “Boluspor maçındaki kadroyla bu maç arasındaki kadro arasında çok fark var. Salı günü yine farklı bir kadro olacaktır. Diğer oyuncuların da oynamasını ve fizik kalitesini yükseltmesini bekliyoruz. 3 kulvarda gideceğiz. Çok derin bir kadromuz da yok. Her futbolcudan maksimum verim almak için Boluspor maçına farklı bir kadroyla çıkacağız” dedi. ONYEKURU: İYİ BİR OYUN OYNADIK

Maçın yıldızı Onyekuru "Başlangıçlar çok önemlidir. Biz de 2019'a iyi başladık. Rakibimize olan saygımızı kaybetmeyerek iyi bir oyun oynadık. Hocamın vereceği karara göre elimden gelenin maksimumunu yapmaya çalışıyorum. Garry gitti, benim daha rahat oynadığım yer sol açık ama son karar hocanın. Önemli olan takımımın ve hocamın verdiği görev, destektir. Takımıma faydalı olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. SİNAN GÜMÜŞ: 2019'A BOL GOLLÜ BAŞLADIK

Sinan Gümüş ise "2019'a bol gollü başladık, çok mutluyuz. Taraftarımız önünde 2 gol attım, bunun için çok mutluyum. Hat-trick yapamadım ama Henry yaptı, onun adına mutluyum. Gol hedefim yok, maç maç bakıyorum. Bakalım haftaya kaç gol daha gelecek benim adıma?" diyerek cevap verdi.