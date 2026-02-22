SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı, Okan Buruk'u topa tuttu! "Siz başka dünyada mısınız? Bu işi bırak!"

Galatasaray'ın deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara almasının ardından spor yorumcusu Hasan Şaş adeta çılgına döndü! Juventus zaferinin rehavetine kapılan takımı ve teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon kararını çok sert sözlerle eleştiren Şaş, "11 maç kalmışken hala rotasyonla uğraşıyorsan bu işi bırak! Bundan sonra 10-0 da yenseniz alkışlamam" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı.

Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı, Okan Buruk'u topa tuttu! "Siz başka dünyada mısınız? Bu işi bırak!"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in kritik haftasında Galatasaray, deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarına büyük bir şok yaşattı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla geçen Sarı-Kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un sahaya sürdüğü rotasyonlu kadro büyük tepki çekti.

Bu mağlubiyetin ardından Spor On YouTube kanalında maçı değerlendiren Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, Okan Buruk ve oyunculara kelimenin tam anlamıyla ateş püskürdü.

"SİZ KENDİNİZİ BAŞKA DÜNYADA MI SANIYORSUNUZ?"

Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı, Okan Buruk u topa tuttu! "Siz başka dünyada mısınız? Bu işi bırak!" 1

Juventus zaferi sonrası takımın rehavete kapılmasını affedilemez bulan Hasan Şaş, rakiplerin Galatasaray'a karşı ekstra motivasyonla oynadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Madem bu takım ritmini almış buradan devam ederim. Siz kendinizi başka dünyada mı sanıyorsunuz? Avrupa takımlarına nasıl konsantre oluyorsanız, size de öyle konsantre olacaklarını bilmiyor musunuz? 3-4 gün önce Juventus'u yenmiş takımın Konya'da böyle kaybetmeye hakkı yok!"

"BUNDAN SONRA 10-0 YENSE DE ALKIŞLAMAM!"

Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı, Okan Buruk u topa tuttu! "Siz başka dünyada mısınız? Bu işi bırak!" 2

Sahadaki ruhsuz oyuna ve teknik heyetin zamanlaması yanlış tercihlerine isyan eden Şaş, tepkisinin ne kadar büyük olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bundan sonra Galatasaray 10-0 da yense ben alkışlayarak girmeyeceğim buraya. Sadece 4 gün önce Juventus'u böyle yenmiş takımın Konya'da böyle kaybetmeye hakkı asla yok."

OKAN BURUK'A OLAY ÇAĞRI: "BU İŞİ BIRAK!"

Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı, Okan Buruk u topa tuttu! "Siz başka dünyada mısınız? Bu işi bırak!" 3

Hasan Şaş'ın eleştirilerinden en büyük payı ise rotasyon kararıyla Okan Buruk aldı. Şampiyonluk virajında böyle bir lüksün olmadığını savunan tecrübeli futbol adamı, taktiksel kaosu şu sözlerle özetledi:

"Eğer sen 3,5 yılın sonunda 11 maç kalmışken, 3 puan da öndeyken hala rotasyonla uğraşırsan bu işi bırak! Singo maça başladı, Abdülkerim bir anda yok oldu. Sallai solda başladı, santrforda bitirdi. Barış nerede bitirdi bilmiyoruz. Galatasaray, Juventus maçını 5-2 kazanınca 'Türkiye Ligi'ndeki bütün maçları biz kazanacağız?' mı dedi?"

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid'de şok mağlubiyet, fatura Arda Güler'e kesildi! İspanyol basını milli yıldızı yerden yere vurduReal Madrid'de şok mağlubiyet, fatura Arda Güler'e kesildi! İspanyol basını milli yıldızı yerden yere vurdu
Galatasaray rövanşı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız depremi!Galatasaray rövanşı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız depremi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Hasan Şaş galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.