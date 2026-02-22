Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı, Okan Buruk'u topa tuttu! "Siz başka dünyada mısınız? Bu işi bırak!"

Trendyol Süper Lig'in kritik haftasında Galatasaray, deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarına büyük bir şok yaşattı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla geçen Sarı-Kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un sahaya sürdüğü rotasyonlu kadro büyük tepki çekti.

Bu mağlubiyetin ardından Spor On YouTube kanalında maçı değerlendiren Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, Okan Buruk ve oyunculara kelimenin tam anlamıyla ateş püskürdü.

"SİZ KENDİNİZİ BAŞKA DÜNYADA MI SANIYORSUNUZ?"

Juventus zaferi sonrası takımın rehavete kapılmasını affedilemez bulan Hasan Şaş, rakiplerin Galatasaray'a karşı ekstra motivasyonla oynadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Madem bu takım ritmini almış buradan devam ederim. Siz kendinizi başka dünyada mı sanıyorsunuz? Avrupa takımlarına nasıl konsantre oluyorsanız, size de öyle konsantre olacaklarını bilmiyor musunuz? 3-4 gün önce Juventus'u yenmiş takımın Konya'da böyle kaybetmeye hakkı yok!"

"BUNDAN SONRA 10-0 YENSE DE ALKIŞLAMAM!"

Sahadaki ruhsuz oyuna ve teknik heyetin zamanlaması yanlış tercihlerine isyan eden Şaş, tepkisinin ne kadar büyük olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bundan sonra Galatasaray 10-0 da yense ben alkışlayarak girmeyeceğim buraya. Sadece 4 gün önce Juventus'u böyle yenmiş takımın Konya'da böyle kaybetmeye hakkı asla yok."

OKAN BURUK'A OLAY ÇAĞRI: "BU İŞİ BIRAK!"

Hasan Şaş'ın eleştirilerinden en büyük payı ise rotasyon kararıyla Okan Buruk aldı. Şampiyonluk virajında böyle bir lüksün olmadığını savunan tecrübeli futbol adamı, taktiksel kaosu şu sözlerle özetledi:

"Eğer sen 3,5 yılın sonunda 11 maç kalmışken, 3 puan da öndeyken hala rotasyonla uğraşırsan bu işi bırak! Singo maça başladı, Abdülkerim bir anda yok oldu. Sallai solda başladı, santrforda bitirdi. Barış nerede bitirdi bilmiyoruz. Galatasaray, Juventus maçını 5-2 kazanınca 'Türkiye Ligi'ndeki bütün maçları biz kazanacağız?' mı dedi?"