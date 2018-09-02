Hasan Şaş maç sonu Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Medical Park'ta mücadelenin ardından, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş çılgına döndü. Son düdüğün ardından Hasan Şaş Trabzonsporlu taraftarlarla kavga etti. Teknik direktör Fatih Terim ise yardımcıları tarafından zorlukla sakinleştirildi. (FANATİK)

