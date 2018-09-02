SPOR

Hasan Şaş maç sonu Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2018 08:43 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da maç sonu Hasan Şaş taraftarla tartıştı.

Hasan Şaş maç sonu Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Medical Park'ta mücadelenin ardından, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş çılgına döndü. Son düdüğün ardından Hasan Şaş Trabzonsporlu taraftarlarla kavga etti. Teknik direktör Fatih Terim ise yardımcıları tarafından zorlukla sakinleştirildi. (FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Trabzonspor hasan şaş

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