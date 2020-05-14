SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hasan Şaş'tan ayrılık sonrasında ilk mesaj

Hasan Şaş'tan ayrılık sonrasında ilk mesaj

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.05.2020 08:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hasan Şaş'tan ayrılık sonrasında ilk mesaj

Galatasaray'da görevinden istifa eden ve ayrılığı konusunda çeşitli spekülasyonlar olan Hasan Şaş, Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Taraftarlardan birçok mesaj aldığını belirten antrenör, "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. GALATASARAY'A hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadelerini kullandı.

490909200


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig resmen başlıyor!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Arda Turan imzayı atıyor!

Arda Turan imzayı atıyor!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Şaş'tan ayrılık sonrasında ilk mesaj

Ayrılık sonrası ilk mesaj

Galatasaray dayanıklılık testinden geçti

Galatasaray testten geçti

Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor

Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Cengiz'in durumuyla ilgili yeni açıklama

Muslera sözleşme imzalıyor!

Muslera imzayı atıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.