Hasan Şaş'tan ayrılık sonrasında ilk mesaj

Galatasaray'da görevinden istifa eden ve ayrılığı konusunda çeşitli spekülasyonlar olan Hasan Şaş, Instagram'dan bir paylaşım yaptı.
Taraftarlardan birçok mesaj aldığını belirten antrenör, "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. GALATASARAY'A hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadelerini kullandı.
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