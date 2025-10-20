SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt hakkında kritik uyarı! ''Facia olur! Sakın böyle bir şey yapmayın...''

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasında evinde Bodo/Glimt ile karşılaşırken, sarı kırmızılılarda daha önce görev almış yorumcu Hasan Şaş’tan maça dair önemli uyarılar geldi. Şaş, maça gidecek seyircilere ‘‘sakın böyle yapmayın’’ diyerek uyarıda bulundu.

Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt hakkında kritik uyarı! ''Facia olur! Sakın böyle bir şey yapmayın...''
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasında iç sahada Bodo/Glimt ile karşılaşacak Galatasaray’da gözler bu maça çevrildi. Sarı kırmızılılarda daha önce antrenör olarak görev yapmış Hasan Şaş’tan hem takıma hem de taraftara dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılar geldi. İşte Hasan Şaş’ın sözleri…

‘‘SAKIN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYIN…’’

Hasan Şaş tan Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Bodo/Glimt hakkında kritik uyarı! Facia olur! Sakın böyle bir şey yapmayın... 1

SporOn kanalına konuşan Hasan Şaş, "Bodo/Glimt, vatandaşlarımızın çok bilmediği takım, kapalı kutu, ismi duyulmamış diye, 'Liverpool'u yendik bunu rahat yeneriz', dersek eyvah! Gidecek seyircilerimize söylüyorum, sakın böyle bir şey yapmayın. Liverpool maçındaki seyircinin orada olması lazım.’’ dedi.

‘‘FACİA OLUR!’’

Hasan Şaş tan Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Bodo/Glimt hakkında kritik uyarı! Facia olur! Sakın böyle bir şey yapmayın... 2

Hasan Şaş, ‘‘Bodo/Glimt çok iyi kapanacak. Defans güvenliğini bırakarak maça başlarsak o maç facia olur. Yavaş, sakin gidilmeli. Maçın sırrı, sindirmek. Bolo/Glimt'e nerede olduğunu bildirmek!" diye konuştu.

ICARDI’YE DE DEĞİNDİ

Hasan Şaş tan Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Bodo/Glimt hakkında kritik uyarı! Facia olur! Sakın böyle bir şey yapmayın... 3

Hasan Şaş, "Belirli oyuncular vardır sizi taşımıştır; Icardi. Galatasaray, Icardi'den vazgeçmek istemiyor. Biliyorsunuz Galatasaraylıların sevgilisi oldu. Galatasaray, Mauro Icardi'nin bir an önce eskiye dönmesi en azından 5-6 kilo vermesi ve takıma kazandırmak için çalışıyor." İfadelerinde bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolu Türkiye'den de geçmişti! Real Madrid'li isim felç geçirdiYolu Türkiye'den de geçmişti! Real Madrid'li isim felç geçirdi
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hediyesi: Monaco'dan 3.uçak...Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hediyesi: Monaco'dan 3.uçak...
Anahtar Kelimeler:
Liverpool Hasan Şaş Mauro Icardi galatasaray şampiyonlar ligi Bodo/Glimt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.