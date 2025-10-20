Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt hakkında kritik uyarı! ''Facia olur! Sakın böyle bir şey yapmayın...''

Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasında iç sahada Bodo/Glimt ile karşılaşacak Galatasaray’da gözler bu maça çevrildi. Sarı kırmızılılarda daha önce antrenör olarak görev yapmış Hasan Şaş’tan hem takıma hem de taraftara dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılar geldi. İşte Hasan Şaş’ın sözleri…

‘‘SAKIN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYIN…’’

SporOn kanalına konuşan Hasan Şaş, "Bodo/Glimt, vatandaşlarımızın çok bilmediği takım, kapalı kutu, ismi duyulmamış diye, 'Liverpool'u yendik bunu rahat yeneriz', dersek eyvah! Gidecek seyircilerimize söylüyorum, sakın böyle bir şey yapmayın. Liverpool maçındaki seyircinin orada olması lazım.’’ dedi.

‘‘FACİA OLUR!’’

Hasan Şaş, ‘‘Bodo/Glimt çok iyi kapanacak. Defans güvenliğini bırakarak maça başlarsak o maç facia olur. Yavaş, sakin gidilmeli. Maçın sırrı, sindirmek. Bolo/Glimt'e nerede olduğunu bildirmek!" diye konuştu.

ICARDI’YE DE DEĞİNDİ

Hasan Şaş, "Belirli oyuncular vardır sizi taşımıştır; Icardi. Galatasaray, Icardi'den vazgeçmek istemiyor. Biliyorsunuz Galatasaraylıların sevgilisi oldu. Galatasaray, Mauro Icardi'nin bir an önce eskiye dönmesi en azından 5-6 kilo vermesi ve takıma kazandırmak için çalışıyor." İfadelerinde bulundu.