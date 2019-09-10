Hasankeyf'e turist akını

Son 1 yılda yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan antik kent, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

MEKSİKA'DAN GELEN KAFİLE HASANKEYF'İ GEZDİ

Turistleri Hasankeyf’te gezdiren tur operatörlerinden Yasemin Kocaman, Meksikalı gruba tarihi ilçeyi gezdirdi. Kocaman, “Yine güzel bir organizasyonla Hasankeyflilere destek olmaya geldim. Biliyorsunuz geçen sene Batman üzeri Van yapıyorduk. Bir yıldır Meksikalılarla çok güzel turlar yapıyoruz. Geçen sene GAP turu yapalım diye ikna ettim, onlar da beni kırmadılar. 7 kişi geldiler. Bölgede henüz üçüncü günümüz olmasına rağmen çok beğendiklerini söylediler. Eminim ki bunun devamı fazlasıyla gelecek. Hasankeyf sular altında kalmadan önce bu grubumun görsün, gitsin Meksika’da buraların güzelliğini anlatsınlar diye böyle bir gezi programı planladık” dedi.

Meksikalı turistlerden Yunen Diaz da, tarihi eserlerden etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de bu bölgeyi bir bütün olarak gezdik. Bu bölgeye ilk defa geliyoruz. Anlatılan bütün hikayelerden bütün tarihi eserlerden son derece etkilendik. Çok muhteşem hisler içerisinde olduk.”