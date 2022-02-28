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Haşhaş ve bulgurun muhteşem uyumu: Haşhaşlı bulgur pilavı

28.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgur pilavı, Türk mutfağında sıkça yapılıp sunulur. Tek başına bir öğün olarak tüketilebilen bulgur pilavı, sebze ve et yemeklerinin yanında da servis edilir. Bölgelere göre farklı tarifler eşliğinde yapılan bulgur pilavını bu sefer haşhaş ile denemeye ne dersiniz? Bu tarifi denedikten sonra asla vazgeçemeyeceksiniz!

Haşhaş ve bulgurun muhteşem uyumu: Haşhaşlı bulgur pilavı

Haşhaşın ve bulgurun birleşiminden oluşan lezzetli tarif, sizi hem şaşırtacak hem mest edecek. Üstelik hazırlaması da bir o kadar kolay! Evde bulunan birkaç malzeme ile bu tarifi hazırlayıp et, tavuk ve sebze yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz. Bu yemeği yiyen herkesin bir daha yapmanızı isteyeceğini garanti edebiliriz. İşte karşınızda hem görüntüsü hem lezzeti ile ağız sulandıran haşhaşlı bulgur pilavı tarifinin detayları...

HAŞHAŞLI BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

  • 1 su bardağı bulgur

  • 3 su bardağı su (Et suyu veya tavuk suyunuz varsa su yerine kullanabilirsiniz.)

  • 1 adet kuru soğanın rendesi

  • 2 yemek kaşığı haşhaş

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (Sade suyla yaparsanız 3 kaşık tereyağı kullanın.)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir tencerenin içerisine et suyunu veya suyu koyarak kaynatın.

  • Kullanıyorsanız hazır satılan ilikli kemik suyundan da ekleyebilirsiniz.

  • Kaynayan sudan 1 su bardağı alarak kenarda saklayın.

  • Tencerede kaynayan suyun içerisine bulguru ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye devam edin.

  • Kenara aldığınız et suyunu 15 dakika kadar bekletip soğuttuktan sonra içerisine haşhaşı ekleyin.

  • Et suyunu ve haşhaş tohumlarını güzelce çırpın.

  • Karışımı pişmekte olan pilavın üzerine yavaş yavaş yayın ve pişirmeye devam edin.

  • Yaklaşık 20-25 dakika kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakın.

  • Pilav piştikten sonra tahta kaşık yardımı ile karıştırın ve kapağını kapatarak 10 dakika dinlendirin.

  • Pilav dinlenirken küçük bir tavaya tereyağını ve soğanı ekleyerek güzelce kavurun ve renk alınca ocaktan alın. Burada tereyağını köpürtmemeye dikkat edin.

  • Tereyağlı soğanı pilavın üzerine dökün ve harmanlayarak hafifçe karıştırın.

  • Bu şekilde yine kapağını kapatıp üzerine örtü sararak 15 dakika daha demlenmesi için bırakın.

  • Dinlenen haşhaşlı pilavı servis tabaklarına alarak sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!


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