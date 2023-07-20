Yeşil biber nasıl yazılır, yeşil biber yazımı nasıl olmalıdır? Yeşil biber ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kırmızıbiber, pul biber, yeşil biber yazımı en sık karıştırılan ve yazımında en sık hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bunun nedeni kök olan kelimenin farklı bir kelime ile bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen yeni bir kelime üretmiş olmasıdır. Bu tür kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda sık olarak hataya düşülür.

Yeşil biber nasıl yazılır?

Yeşil biber kelimesi, Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesinde bulunan Türkçe Sözlük sayfasında yer alan tanıma göre bitki bilimi alanında kullanılan ve isim türünde olan bir sözcüktür. Yeşil renkli, sivri, taze olan biberler ya da dolma biberler yeşilbiber olarak adlandırılır. Türk Dil Kurumu bu birleşik türde olan bu kelimenin doğru yazımının ayrı olduğunu belirtmektedir. Geçmişte bitişik şekilde yazılan yeşil biber kelimesi yeni basım Türkçe Sözlük'e (2023) göre ayrı yazılmaya başlanmıştır. Yeşilbiber olarak bitişik yazılması hâlinde yazım yanlışı yapılmış ya da TDK’nin isim türündeki bu kelime için yaptığı tanımdaki yeşil biber anlamını karşılamayacaktır.

Yeşil biber ayrı mı yazılır?

Yeşil biber TDK’ye göre de ayrı yazılmaması gereken bir birleşik kelimedir. Yeşil ve biber kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş olan bu birleşik kelimenin doğru yazımı ayrıdır. Ayrı yazılan birleşik türdeki kelimeler Türkçe yazım kuralları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kurala göre Türkçede bir araya gelen iki kelimenin hiçbiri ya da ikinci kelimesi herhangi bir anlam değişikliğine uğramıyorsa bir araya geldikleri zaman oluşturdukları kelime ayrı yazılmalıdır.

Yeşil biber bitişik mi yazılır?

Yeşil biber doğru yazılışı ayrı olan bir kelimedir. Türkçe yazım kurallarına göre renk isimleri kullanılarak oluşturulan hayvan, bitki, hastalık gibi isimler bitişik yazılır. Bu kelime de Türkçedeki bu kurala uygun olduğu için önceden bitişik yazılsa da yeni basımla birlikte yeşil biber yazımı ayrı hâle getirilmiştir.