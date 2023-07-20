EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Yeşil biber nasıl yazılır, yeşil biber yazımı nasıl olmalıdır? Yeşil biber ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yeşil biber nasıl yazılır, yeşil biber yazımı nasıl olmalıdır? Yeşil biber ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.05.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde bir kelimenin doğru olarak telaffuz edilmesi ya da doğru şekilde yazılabilmesi için Türkçe yazım ve imla kurallarına uyulması gerekir. Bu kurallar Türkçenin zengin kelime dağarcığına uygun olarak oluşturulmuştur. Farklı dillerden dilimize gelip yerleşen kök ya da türemiş kelimeler, sıfatlar ya da bunun gibi farklı kelime türleri için ayrı ayrı yazım kuralları bulunur. Peki, yeşil biber nasıl yazılır?

Kırmızıbiber, pul biber, yeşil biber yazımı en sık karıştırılan ve yazımında en sık hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bunun nedeni kök olan kelimenin farklı bir kelime ile bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen yeni bir kelime üretmiş olmasıdır. Bu tür kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda sık olarak hataya düşülür.

Göz göze nasıl yazılır? Göz göze nasıl yazılır?

Yeşil biber nasıl yazılır?

Yeşil biber kelimesi, Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesinde bulunan Türkçe Sözlük sayfasında yer alan tanıma göre bitki bilimi alanında kullanılan ve isim türünde olan bir sözcüktür. Yeşil renkli, sivri, taze olan biberler ya da dolma biberler yeşilbiber olarak adlandırılır. Türk Dil Kurumu bu birleşik türde olan bu kelimenin doğru yazımının ayrı olduğunu belirtmektedir. Geçmişte bitişik şekilde yazılan yeşil biber kelimesi yeni basım Türkçe Sözlük'e (2023) göre ayrı yazılmaya başlanmıştır. Yeşilbiber olarak bitişik yazılması hâlinde yazım yanlışı yapılmış ya da TDK’nin isim türündeki bu kelime için yaptığı tanımdaki yeşil biber anlamını karşılamayacaktır.

Enstrüman nasıl yazılır? Enstrüman nasıl yazılır?

Yeşil biber ayrı mı yazılır?

Yeşil biber TDK’ye göre de ayrı yazılmaması gereken bir birleşik kelimedir. Yeşil ve biber kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş olan bu birleşik kelimenin doğru yazımı ayrıdır. Ayrı yazılan birleşik türdeki kelimeler Türkçe yazım kuralları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kurala göre Türkçede bir araya gelen iki kelimenin hiçbiri ya da ikinci kelimesi herhangi bir anlam değişikliğine uğramıyorsa bir araya geldikleri zaman oluşturdukları kelime ayrı yazılmalıdır.

Defetmek nasıl yazılır? Defetmek nasıl yazılır?

Yeşil biber bitişik mi yazılır?

Yeşil biber doğru yazılışı ayrı olan bir kelimedir. Türkçe yazım kurallarına göre renk isimleri kullanılarak oluşturulan hayvan, bitki, hastalık gibi isimler bitişik yazılır. Bu kelime de Türkçedeki bu kurala uygun olduğu için önceden bitişik yazılsa da yeni basımla birlikte yeşil biber yazımı ayrı hâle getirilmiştir.

Darbetmek nasıl yazılır? Darbetmek nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil soğan nasıl yazılır?Yeşil soğan nasıl yazılır?
YKS sonuçları açıklandı! İşte tercih tarihleri...YKS sonuçları açıklandı! İşte tercih tarihleri...
KPSS sınav yerleri belli oldu!KPSS sınav yerleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskanç iki eşli adam dükkanda üçüncü karısını vurdu

Kıskanç iki eşli adam dükkanda üçüncü karısını vurdu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.