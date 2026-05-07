Haşlanmış yumurtayı 3 saniyede soymaya yarayan yöntem

Bir fitness eğitmeni tarafından paylaşılan yöntem, yalnızca biraz su ve mutfakta bulunan basit bir saklama kabıyla uygulanıyor. Üstelik herhangi bir özel aparata da ihtiyaç duyulmuyor.

TEK YAPMANIZ GEREKEN KABI SALLAMAK

Kişisel antrenör Thomas Edwards’ın sosyal medyada paylaştığı yönteme göre, haşlanmış yumurtayı plastik bir kaba koyup içine az miktarda su eklemek yeterli oluyor. Ardından kapağı kapatıp kabı kısa süre güçlü şekilde sallamak gerekiyor.

Kabı açtığınızda ise yumurta kabuğunun büyük ölçüde kendiliğinden ayrıldığı görülüyor. Sallama sırasında kabuk çatlayıp parçalanıyor ve yumurtanın üzerinden kolayca sıyrılıyor.

SOĞUK SU DETAYI ÖNEMLİ

Uzmanlara göre yöntemin daha etkili olması için soğuk su kullanılması gerekiyor. Yumurtayı sallamadan önce kabuğa hafifçe vurup küçük çatlaklar oluşturmak da işlemi kolaylaştırabiliyor.

Yöntemin özellikle taze yumurtalarda daha başarılı sonuç verdiği belirtiliyor. Kabuğun düzgün şekilde ayrılması için kabın yeterince güçlü sallanması öneriliyor.

HAŞLARKEN YAPILAN HATA DA ÖNEMLİ

Thomas Edwards ayrıca birçok kişinin yumurtayı yanlış haşladığını da söylüyor. Ona göre yumurtaları kaynar suya koyduktan sonra ocağın altını kapatıp yaklaşık 12 dakika sıcak suyun içinde bekletmek gerekiyor.

Daha sonra yumurtaların hemen soğuk suya alınması, pişme sürecini durdurarak kabuğun daha rahat soyulmasına yardımcı oluyor.

EN KLASİK YÖNTEMLERDEN BİRİ

Haşlanmış yumurta soyarken en sık kullanılan yöntemlerden biri de yumurtayı tezgâh üzerinde hafifçe yuvarlayarak kabuğunu çatlatmak. Ancak sosyal medyada gündem olan bu yeni yöntem, çok daha hızlı ve pratik bulunuyor.