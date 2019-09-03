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Hasta olduğunu öğrenen 90'lık nine öyle bir şey yaptı ki...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Her gün bir şeylerin peşinde koştururken, zamanımızı gerçekten neye harcadığımıza dikkat ediyor muyuz? Hayallerimiz, yapmak istediklerimiz ve yapmakta olduklarımız gerçekten kesişiyor mu? Yoksa siz hala hayalleri için emekli olmayı bekleyenlerden misiniz?

90 yaşındaki Norma, eşini kaybettikten 2 gün sonra kanser olduğunu öğrendi. Ancak, bu hayat dolu kadının daha gerçekleştirmek istediği hayalleri vardı. Rahim kanseri teşhisinden sonra, Norma’nın ailesi, tedavi seçenekleri hakkında düşünürken Norma daha fazla hastanenin içini görmek istemediğini söyledi ve tedaviyi reddetti.

KALAN ÖMRÜNDE HAYALLERİNİ YAŞAMAYA KARAR VERDİ

Norma’nın oğlu Tim, eşi Ramie ve köpekleri Ringo ile yıllardır gezerek yaşıyordu. Norma, kalan ömrünü tedavilerle geçirmek yerine, onlara katılmaya karar verdi. Norma’nın doktorları ise, hayatta kalma garantisi olmadığı halde onu tedavilerle yormak yerine ne yapmak istiyorsa onu yapmasının daha iyi olacağını söylüyordu. Norma’nın hayallerini gerçekleştirmek istemesini desteklediler.

AİLESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLDU

Eşi ile birlikte kurdukları hayalleri gerçekleştiren Norma’nın en çok sevdiği anılardan biri de sıcak hava balonuna binmek oldu. Eşi Leo ile her zaman balon reklamlarını gördüklerini söyleyen Norma, oğlu sayesinde bu hayalini gerçekleştirdi. Bu maceralarda Norma’nın en büyük destekçisi ailesiydi.

1 YILIN SONUNDA HAYATA VEDA ETTİ

Yeni yiyecekler denedi, çılgınca eğlendi, birçok hayalini gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 yıllık serüvenden sonra Norma hayatını kaybetti ama geriye hayatın tadını çıkarmayı sevenler için ilham olacak bir hikaye bıraktı. Siz de, hayallerinizi gerçekleştirmek için çok geç olmasını beklemeyin. Hayallerinizi de alıp bir uçan balona atlayın ve maceranıza başlayın.

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