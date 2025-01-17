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Hastalığı nedeniyle Beşiktaş Başkanlığı'ndan istifa etmişti! Hasan Arat o göreve adaylığını koydu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2025 10:25
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Beşiktaş Kulübü'nde başkanlıktan istifa eden Hasan Arat'tan hiç beklenmedik bir hamle geldi. Arat'ın Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yürütme Kurulu üyeliğine başvuru yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Hastalığı nedeniyle Beşiktaş Başkanlığı'ndan istifa etmişti! Hasan Arat o göreve adaylığını koydu

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kulüp başkanlığından istifa ettikten sonra yeni bir göreve aday oldu. Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yürütme Kurulu üyeliği için başvuruda bulundu. Oylama, 28 Şubat-1 Mart 2025 tarihlerinde Frankfurt'ta gerçekleştirilecek.

AVRUPA OLİMPİYAT KOMİTESİNE ADAYLIK SÜRECİ

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Arat, 54. EOC Genel Kurulu'nda yürütme kurulu üyeliği için yarışacak 19 adaydan biri. Listede Arat’ın yanı sıra birçok farklı ülkeden isimler yer alıyor. Bu gelişme, Arat’ın spor yöneticiliğindeki deneyimini uluslararası bir boyuta taşıma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ARAT’IN YENİ HEDEFİ: AVRUPA OLİMPİYAT KOMİTELERİ

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Beşiktaş başkanlığı dönemindeki zorlukların ardından Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri yürütme kurulu üyeliği ile uluslararası arenada Türk sporunu temsil etmeyi hedefliyor. Frankfurt'ta yapılacak oylamanın sonuçları, Arat’ın kariyerindeki bir sonraki adımı belirleyecek.

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