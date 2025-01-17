Hastalığı nedeniyle Beşiktaş Başkanlığı'ndan istifa etmişti! Hasan Arat o göreve adaylığını koydu

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kulüp başkanlığından istifa ettikten sonra yeni bir göreve aday oldu. Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yürütme Kurulu üyeliği için başvuruda bulundu. Oylama, 28 Şubat-1 Mart 2025 tarihlerinde Frankfurt'ta gerçekleştirilecek.
Arat, 54. EOC Genel Kurulu'nda yürütme kurulu üyeliği için yarışacak 19 adaydan biri. Listede Arat’ın yanı sıra birçok farklı ülkeden isimler yer alıyor. Bu gelişme, Arat’ın spor yöneticiliğindeki deneyimini uluslararası bir boyuta taşıma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Beşiktaş başkanlığı dönemindeki zorlukların ardından Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri yürütme kurulu üyeliği ile uluslararası arenada Türk sporunu temsil etmeyi hedefliyor. Frankfurt'ta yapılacak oylamanın sonuçları, Arat’ın kariyerindeki bir sonraki adımı belirleyecek.
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