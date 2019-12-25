Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!

Luciano Karosas, Berazategui, Arjantin’de yaşayan bir öğrenci, tam da final haftasında daha önce hastalığı sebebiyle 4 aile tarafından istenmeyen köpeğe evinin kapılarını açtı. Luciano’nun Thanos ismini verdiği köpeğin başında kanserli bir tümör var ve her geçen gün büyüyor. En iyi tahminle 21 yaşındaki yeni sahibiyle geçireceği sadece birkaç haftası vardı. Luciano, bu hasta köpeğin ömrünün geri kalanını karşılıksız sevgiyi tadarak geçirmesi gerektiğini düşünmüş.

HASTALIĞI İLERLEYİNCE BARINAĞA BIRAKMIŞLAR

Thanos, hasta olana kadar bir ailenin yanında yaşıyor. Kanser teşhisi konmasının ardından bir süre daha bakımı ile ilgilenen eski ailesi, hastalığın kafasına sıçraması ile onu barınağa vermeye karar veriyor. Çünkü Thanos’un bakımı çok meşakkatli ve hem maddi hem de manevi anlamda yıpratıcı.

Barınağa terk edilen Thanos o günden sonra pek çok aile tarafından sahipleniliyor, ancak sonunda hep barınağa geri dönüyor. En son sahiplenen aile de bakımı ile ilgilenemeyince, onu Luciano ile tanışacağı barınağa bırakıyor.

ONU KÖRÜNCE KALBİ ACIMIŞ

Luciano bir köpek sahiplenmek için barınağa gittiğinde Thanos’u görüyor. İlk anda içi cız eden Luciano onun hikayesini dinleyince yaşadığı hisleri “kalbim acıdı” diye ifade ediyor. O anda Thanos’u sahiplenmeye ve kalan günlerini mutlu geçirmesi için çaba sarf etmeye karar veriyor.