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  3. Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!

Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Arjantin’de yaşayan bir adam, ömrünün geri kalan günlerini karşılıksız sevgiyi tadarak mutlu bir şekilde geçirmesi için başında tümör bulunan köpeği sahiplendi.

Luciano Karosas, Berazategui, Arjantin’de yaşayan bir öğrenci, tam da final haftasında daha önce hastalığı sebebiyle 4 aile tarafından istenmeyen köpeğe evinin kapılarını açtı. Luciano’nun Thanos ismini verdiği köpeğin başında kanserli bir tümör var ve her geçen gün büyüyor. En iyi tahminle 21 yaşındaki yeni sahibiyle geçireceği sadece birkaç haftası vardı. Luciano, bu hasta köpeğin ömrünün geri kalanını karşılıksız sevgiyi tadarak geçirmesi gerektiğini düşünmüş.

HASTALIĞI İLERLEYİNCE BARINAĞA BIRAKMIŞLAR

Thanos, hasta olana kadar bir ailenin yanında yaşıyor. Kanser teşhisi konmasının ardından bir süre daha bakımı ile ilgilenen eski ailesi, hastalığın kafasına sıçraması ile onu barınağa vermeye karar veriyor. Çünkü Thanos’un bakımı çok meşakkatli ve hem maddi hem de manevi anlamda yıpratıcı.
Barınağa terk edilen Thanos o günden sonra pek çok aile tarafından sahipleniliyor, ancak sonunda hep barınağa geri dönüyor. En son sahiplenen aile de bakımı ile ilgilenemeyince, onu Luciano ile tanışacağı barınağa bırakıyor.

ONU KÖRÜNCE KALBİ ACIMIŞ

Luciano bir köpek sahiplenmek için barınağa gittiğinde Thanos’u görüyor. İlk anda içi cız eden Luciano onun hikayesini dinleyince yaşadığı hisleri “kalbim acıdı” diye ifade ediyor. O anda Thanos’u sahiplenmeye ve kalan günlerini mutlu geçirmesi için çaba sarf etmeye karar veriyor.

YAŞAMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞ

Thanos’un kalan günlerini mutlu geçirmesi için elinden geleni yapmaya kararlı olan Luciano, Thanos’tan vazgeçmek niyetinde de değil. Sahip olduğu az miktarda birikimle Thanos’u birkaç veterinere götürüp bir tedavisi olup olmadığını araştırmaya başlıyor. Bu günleri şöyle anlatıyor Luciano: “Birlikte geçireceğimiz çok az zaman olmasını kabul etmek zor geldi. Onu, belki hastalığını tedavi edebiliriz umuduyla kök hücre tedavisi yapan bir veterinere götürdüm. Bu tedavi ona fazladan 40 gün daha kazandırdı, ancak yapılabilecek başka bir şey olmadığını da öğrendim.”

Luciano’yla geçirdiği kısa zamana rağmen Thanos hayatında daha önce hiç olmadığı kadar mutlu görünüyor, Luciano onu elinden geldiğince şımartıyor, mutlu etmeye çalışıyor. Uzun zamandır yapmadığı şekilde Luciano ile oynuyor, onunla birlikte uyuyor, normal bir köpek ne yaparsa onları yapıyor Thanos.

'SENİ SONSUZA DEK SEVECEĞİM'

Maalesef beklenen oluyor ve bu yıl içerisinde Thanos hayata veda ediyor. Sosyal medyadan kısa süreli dostu için “seni sonsuza dek seveceğim” notunu paylaşan Luciano, “kalan sayılı günlerini mutlu geçirebildiyse ne mutlu bana” diyerek hislerini açıklıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tümör evcil hayvan köpek barınak

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
insanlık ne din ne ırk işi önemli oimak insan olmak acaba olabiliyormuyuz.... taktir ediyorum bu arkadaşı
Adamm
neyin haberini paylasiyorsunuz ya bi kopekler hayvanlar kaldi lann millet aç aç kivraniyo
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