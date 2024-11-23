Hastalığı yeniden nüksetmişti! Şimal son halini paylaştı! 'Çok kilo verdim'

2022 yılında yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen ünlü şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti. Operasyondan kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren ünlü isim daha sonra ise "Yine yakaladı bu hastalık beni" diyerek hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı.

"YORULDUM ARTIK"

Tedavi süreci devam eden Şimal şimdi de son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü isim Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum.

Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın" notunu düştü.