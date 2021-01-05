Hastalıklara kalkan oluyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor: Kelle paça tarifi

Özellikle kış aylarında bolca tüketilen kelle paça, koronavirüs nedeniyle daha da fazla ilgi görmeye başladı. Dana veya koyunun baş ve ayak kısımları kullanılarak hazırlanan kelle paça çorbası, antibiyotik görevini üstleniyor. İçerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendiren kelle paça çorbası günün her saati tüketilebiliyor.

KELLE PAÇA MALZEMELERİ

Bir kilo haşlanmış ve ayıklanmış kelle eti

2 adet haşlanmış ayak

2 adet yumurtanın sarısı

4 yemek kaşığı yoğurt

3 diş sarımsak

1/2 adet limonun suyu

Bir yemek kaşığı un

Bir yemek kaşığı tereyağı

2 litre su

KELLE PAÇA YAPILIŞI