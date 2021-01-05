Hastalıklara kalkan oluyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor: Kelle paça tarifi

Özellikle kış aylarında bolca tüketilen kelle paça, koronavirüs nedeniyle daha da fazla ilgi görmeye başladı. Dana veya koyunun baş ve ayak kısımları kullanılarak hazırlanan kelle paça çorbası, antibiyotik görevini üstleniyor. İçerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendiren kelle paça çorbası günün her saati tüketilebiliyor.
KELLE PAÇA MALZEMELERİ
- Bir kilo haşlanmış ve ayıklanmış kelle eti
- 2 adet haşlanmış ayak
- 2 adet yumurtanın sarısı
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 3 diş sarımsak
- 1/2 adet limonun suyu
- Bir yemek kaşığı un
- Bir yemek kaşığı tereyağı
- 2 litre su
KELLE PAÇA YAPILIŞI
- İlk olarak tereyağını kızdırın ve unu kavurun.
- Çırpma teliyle unu kavururken bir yandan tencereye suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
- Su kaynarken bir kasenin içinde yumurta sarılarını, yumurta suyunu ve yoğurdu çırpın.
- Kaynayan suyun içinden bir kepçe alın ve yumurtalı karışımın içine koyarak hızlı bir şekilde karıştırın.
- Kasedeki karışımı ise şimdi kaynayan suyun içine alın ve çorbayı bir yandan kesilmemesi için hızlı bir şekilde karıştırın.
- Çorba kaynarken içine haşlanmış kelle etini, ayakları ve ezilmiş sarımsağı ilave edin.
- Tuzunu da ekledikten sonra çorbayı 10 dakika kaynatın. Afiyet olsun.
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