Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası görevlileri harekete geçirdi!

Isparta Devlet Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınmasından sonra 2 yıldır atıl kalan tarihi taş binanın fuhuş başta olmak üzere, madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandığı iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Sabah saatlerinde çok sayıda işçiyle binaya gelen yetkililer, hastane içerisinde kalan ne kadar malzeme varsa binadan çıkartarak temizliğe başladı.

KAMYONLARCA PİSLİK

Eski hastane binası içerisinde işe yaramaz diye bırakılan yatak, yastık, battaniye, tıbbi malzeme, kırtasiye malzemeleri, arşiv dosyaları, sıhhi tesisat malzemeleri gibi çok miktarda eşya bulunuyor. Yaklaşık 10 kişilik ekip ağız ve burunlarını maskeyle kapatarak bina içerisinde bulunan malzemeleri toplayarak hastane binasının camından bahçeye atarak temizlik işine başladı. Aşağıda toplanan malzemelerin daha sonra kamyonlarla buradan alınarak imha edilmek üzere başka bir yere taşınacağı belirtildi.

MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ

Hastanenin bulunduğu Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, yetkililerin harekete geçerek binayı güvenlik altına alma yönünde attıkları adımdan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Burada yaşanan ve hoş olmayan şeylerden sonra Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin binada temizliğe başlaması, mahalle halkı olarak bizi rahatlattı. Bundan dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.