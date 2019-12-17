Mynet Trend

Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası görevlileri harekete geçirdi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Isparta Devlet Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınmasıyla atıl kalan hastane binasının madde bağımlıları ve fuhuş yapanlar tarafından kullanıldığı iddiası yetkilileri harekete geçirdi. Bu sabah temizlik yapılan binanın bulunduğu Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı ise, "Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin binada temizliğe başlaması mahalle halkı olarak bizi rahatlattı" diyerek yapılan müdahale ile mahallelinin içinin rahatladığını söyledi.

Isparta Devlet Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınmasından sonra 2 yıldır atıl kalan tarihi taş binanın fuhuş başta olmak üzere, madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandığı iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Sabah saatlerinde çok sayıda işçiyle binaya gelen yetkililer, hastane içerisinde kalan ne kadar malzeme varsa binadan çıkartarak temizliğe başladı.

KAMYONLARCA PİSLİK

Eski hastane binası içerisinde işe yaramaz diye bırakılan yatak, yastık, battaniye, tıbbi malzeme, kırtasiye malzemeleri, arşiv dosyaları, sıhhi tesisat malzemeleri gibi çok miktarda eşya bulunuyor. Yaklaşık 10 kişilik ekip ağız ve burunlarını maskeyle kapatarak bina içerisinde bulunan malzemeleri toplayarak hastane binasının camından bahçeye atarak temizlik işine başladı. Aşağıda toplanan malzemelerin daha sonra kamyonlarla buradan alınarak imha edilmek üzere başka bir yere taşınacağı belirtildi.

MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ

Hastanenin bulunduğu Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, yetkililerin harekete geçerek binayı güvenlik altına alma yönünde attıkları adımdan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Burada yaşanan ve hoş olmayan şeylerden sonra Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin binada temizliğe başlaması, mahalle halkı olarak bizi rahatlattı. Bundan dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

MAHALLE HALKI RAHATLADI

Hastanenin taşınmasıyla birlikte atıl duruma gelen ve isteyen herkesin rahatça girebileceği şekilde kapısı açık kalan binaya 2 yıldır giren çıkanın belli olmadığını ve fuhuş dahil her türlü olumsuzluğun yaşandığını belirten mahalle halkı, önlem alınmasıyla birlikte rahat nefes aldıklarını kaydetti.

ISUBÜ'DEN AÇIKLAMA: BİZE 1 HAFTA ÖNCE DEVREDİLDİ

Diğer yandan atıl durumdaki eski hastane binasının da aralarında bulunduğu 6 binanın yer aldığı 62 bin 500 metrekarelik alanın bir hafta önce devrinin yapıldığı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bina Rektörlüğümüze 9 Aralık 2019 tarihinde yani henüz 1 hafta önce devri yapılmıştır. Dolayısıyla bina ve arazideki sorumluluk bu tarihten öncesinde kurumumuza ait değildir. Kamuoyunda ve yerel basında eski devlet hastanesi taş binası ile ilgili çeşitli haberler yer almıştır. Kamuoyu söz konusu binanın üniversitemize ait olduğu bilgisine sahip olduğu için, kurumumuza 'binaya ilgisiz' şeklinde eleştirilerde bulunulmuştur. Bu bilgiler yanlıştır. Söz konusu arazi ve binanın üniversitemize resmi tahsisi 09.12.2019 tarihinde yani bir hafta önce yapılmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nden teslim alınmıştır. Dolayısıyla bina ve arazideki sorumluluk bu tarihten öncesinde kurumumuza ait değildir. Tahsisten hemen sonra okulumuza yeni fiziki alanlar kazandırmak için acil bir şekilde proje çalışmaları başlamış olup, gelişmelerle ilgili kamuoyu gerektiğinde bilgilendirilecektir" denildi. (DHA)


PARTNERGülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...Gülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...
Dehşet veren olay: Eşini testereyle parçaladıDehşet veren olay: Eşini testereyle parçaladı
Küçük çocuğun feci ölümü! YıkıldılarKüçük çocuğun feci ölümü! Yıkıldılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane ısparta

En Çok Okunan Trend Haberler

33 kilogramlık piton yakalandı!

33 kilogramlık piton yakalandı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Denizli'de acı haber! Evinin salonunda böyle bulundu

Denizli'de acı haber! Evinin salonunda böyle bulundu

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 3 yorum
büyük şehir hastanesi yapıp milleti hastahane içerisinde perişan edeceginize her semte ufak donanımlı hastahane yaparak insanların tedavisini kolaylaştıracak önlemler alın
O kırtasiye malzemelerini doğuda bulamayan nice sağlık ocakları var , yazıktır günahtır.
dogudaki aclari bizmi doyuracaz bizene dogudaki dagya cikmayla ugrassin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zayıflamak için diyetisyene gitti, bacakları yandı!

Zayıflamak için diyetisyene gitti, bacakları yandı!

Dilovası'nda kimyasal atıklarını dereye boşaltanlara para cezası!

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! Ceza yağdı

Ankara'da polis memuru dehşet saçtı!

Polis memuru dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Adana'da şeytanın bile aklına gelmeyecek dolandırıcılık! Whatsapp'tan takip edip kaza yaptırmış

Şeytanın bile aklına gelmez! 'Düğünümüz var' deyince...

Dans ederek temizlik yapan çöpçü sosyal medyada fenomen oldu! 1 maaş ikramiye...

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

Uyuşturucu operasyonunda yakalanmışlardı! Bereyle gelince yürümekte zorlandı

Zor anlar! Böyle gelince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.