Hastane çalışanı konuştu: Yenidoğan çetesiyle ilgili canlı yayında skandal iddialar! "Yoğun bakımda alem yapıp..."

12 bebeğin ölümüne neden olan ve çok sayıda aileyi adeta bebeklerinin hayatlarıyla oynayan katiller, Türkiye gündemine oturdu. Aralarında doktor, hemşire, 112 sağlık çalışanları, ambulans şoförlerinin olduğu 47 kişilik çetenin liderliğini ise doktor Fırat Sarı’nın yaptığı ortaya çıkmıştı.

Hazırlanan iddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği de aktarılmıştı.

Her geçen gün mağdur ailelerin çoğaldığı skandal olayda ise Didem Arslan'la Vazgeçme programında ağzınızı açık bırakacak detaylar ortaya çıktı. Yıllar önce özel bir hastanede doğum yapan Cansu isimli mağdur anne şaşırtan iddialar ortaya attı.

"GÖMDÜĞÜMÜZ BEBEK BİZİM DEĞİLDİ. ÇOCUĞUMUZU SATTILAR"

Cansu isimli mağdur, "2016 yılında ikiz bebek doğurdum. 8 senedir sesimi duyuramadım. Ben çocuğumu kaybettim. Doğumdan sonra başka hastaneye sevk ettiler. Kız çocuğunda solunum sıkıntısı olduğunu söylediler. Erkekte bir sıkıntı yok dediler. Bir iki hafta süt getirip götürdüm. Yoğun bakıma girdim hüngür hüngür ağladım. Bebekler ağız üstü düşmüş kusmuşlar, altlarına yapmışlar. Bir kuvöze iki bebek sığdırmışlar.Çocukların kilosu hep aynı." dedi.

"Gece 3 gibi beni aradılar kız çocuğumun vefat ettiğini söylediler. Hastaneye gittik, içeriye gittim "Benim bebeğim bu değil" dedim. 'Oğlumu görebilir miyim?' dedim 'Bu zaten erkek bebek senin' dediler. Ölmüş bir erkek bebeği veriyorlar ama o bebek değildi benim bebeğim. Bebeğimin hayatta olduğunu ve satıldığını düşünüyorum. Gömdüğümüz bebekle babanın kanı uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BAKIMDA LAHMACUN PARTİSİ YAPTILAR"

Canlı yayına telefonla katılan Cansu Hanım'ın doğum yaptığı hastanede çalışan bir kadın görevli ise yoğun bakımda hemşirelerin alem yaptığını söyledi. "O hemşireler neler yapıyordu insanlara. Sadece bebekleri değil, yetişkinleri de öldürdüler. Yalandan sezaryena alıyorlardı. Hemşireler doktorlardan kötüydü. Yoğun bakımda alem yapıyorlardı. Sigara içiyorlardı, çiğ köfteler, lahmacunlar yiyorlardı." dedi.