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Hastane çıkışı görüntülenen Özkan Uğur sevenlerini korkuttu

23.06.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, rutin sağlık kontrolü için Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye geldi. Özkan Uğur, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hastane çıkışı görüntülenen Özkan Uğur sevenlerini korkuttu

Usta müzisyen Özkan Uğur, önceki gün hastane çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz yıl ikinci kez kanseri yenen Özkan Uğur, sağlık durumunu soran muhabirlere “Hastalığımdan dolayı 6 ayda bir kontrole geliyorum. Her şey yolunda” açıklamasında bulundu.

"SEYİRCİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Snob Magazin’in haberine göre; Temmuz ayı ile birlikte konserleri başlayacağı hatırlatılan Özkan Uğur, İnşallah sahnelere geri döneceğiz. Seyircimizi çok özledik. Yakında kavuşacağız diye konuştu.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıklamıştı.

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Özkan Uğur, Selamlar. Allah’a şükürler olsun raporlarım temiz çıktı. İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Özkan Uğur Lenf kanseri
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