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  4. Hastanede doktorla tartışan motosikletli kurye, 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı

Hastanede doktorla tartışan motosikletli kurye, 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı

14.10.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastanede doktorla tartışan motosikletli kurye, 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan motosikletli kurye, 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için giden Semih K, hastanenin acil servisinde doktorla tartıştı.

Müdahalede bulunan hastanenin güvenlik görevlileriyle de tartışan kurye, cebinden çıkardığı bıçakla 4 personeli yaraladı. Güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alındı.

Kurye Semih K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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