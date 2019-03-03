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Hastaneye istese de gidemiyor! Nedenini duyan inanamıyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 03.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yaşayan 68 yaşındaki Cemile Demirhan hayatı boyunca kimlik çıkaramadığı için zor günler geçiriyor. Aslında hayatta olan ama resmi kayıtlarda hiçbir varlığı bulunmayan yaşlı kadının bu durumu gişe rekorları kıran Ay Lav Yu filmini ve filmdeki "Aslında varız ama yokuz" repliğini akıllara getirdi.

Gaziantep’te yaşayan Cemile Demirhan hayatı boyunca çıkaramadığı kimliği nedeniyle zor bir hayat sürüyor. Yıllardır hasta olan, safra kesesinde taş bulunan ve böbreklerinde sıkıntı olan yaşlı kadın, kimliği olmadığı için ne tedavi olabiliyor ne de resmi bir işlem yaptırabiliyor. Yaşlı kadının bu durumu ise "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle meşhur olan 'Ay Lav Yu' filmini akıllara getiriyor.

Yıllar önce babasının bilinmeyen sebeplerden ötürü kimlik çıkaramadığı 68 yaşındaki Cemile Demirhan, bu sorununu çözmek için yanında kaldığı torunu Abdullah Aka ile hangi kapıya gittiyse boş döndü. En son mahkemeye başvuran ve DNA testi yapması istenen yaşlı kadının bu isteği ise yıllar önce hayatını kaybeden babasının mezarının üzerinden yol geçmesinin ardından mezarın bulunamaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Nenesinin kendisiyle kaldığını ve yıllardır ona baktıklarını söyleyen torun Abdullah Aka, kendilerine yardımcı olunmasını isteyerek, "Cemile Demirhan benim nenem. Kendisi 68 yaşında ve kendisi var, yıllardır yanımızda ama resmi kayıtlarda yok. Kayıtlarda olmadığı için de hastanelere götürüp tedavi ettiremiyoruz. Doğumundan beri kimliği yoktu. Ben çıkarmak için iki yıldır uğraşıyorum ama çıkaramadım. Kendisi hasta ve tedavi için hastanelere götürdüğümüz zaman resmi işlem yapamadıkları için tedavi ettiremiyoruz. Ameliyat olması gerekiyor ama bu sebepten ameliyat olamıyor. Safra kesesinde taş var, böbreklerinde de sıkıntı var. Yani ben devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Bu kadın var ama resmi kayıtlarda yok" dedi.

Hastaneye istese de gidemiyor

"HASTANELER BENİ ALMIYOR, HASTAYIM, KİMLİĞİM YOK"

"HASTANELER BENİ ALMIYOR, HASTAYIM, KİMLİĞİM YOK"
Yaşadığı bu sorun nedeniyle tedavi olamayan ve Türkçe bilmeyen yaşlı kadın ise "Hastaneler beni almıyor. Hastayım ben, safra kesem taş var, böbreklerim iflas etmek üzere, Kimlik çıkarmak için Ankara’ya evrak gönderdim. 6 ay boyunca cevap gelmedi. Benden kemik testi istediler, babamın mezarının açılmasını istediler ama mezarın üzerinden yıllar önce yol geçtiği için mezarı bulamıyoruz. Buradan Cumhurbaşkanına ve Emine Erdoğan’a selam söylüyorum, bana yardım etsinler. Bana yardım etsinler" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT OLUP ÖLÜRSEM, CENAZEMİ TESLİM EDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

"AMELİYAT OLUP ÖLÜRSEM, CENAZEMİ TESLİM EDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"
Hastanelerin kimliği olamadığı için kendisini ameliyat etmediğini de açıklayan Demirhan, şöyle konuştu...
Ameliyat olmam gerekiyor ama ameliyat sonrası ölmem durumunda resmi kaydım olmadığı için cenazemi kimseye teslim edemeyeceklerini söyleyerek hastaneler bunu kabul etmiyor
Yetkililerden yardım isteyen mağdur aile, kendilerine yaşlı kadının kimliğini çıkartıp, onu tedavi ettireceklerini vurguladı. Kaynak: İHA
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Anahtar Kelimeler:
gaziantep nüfus kaydı olmayanar Ay Lav Yu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yahu gidin valiye kaymakama 10 dakkada çözsünler işinizi. yapmayın Allah aşkına!
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