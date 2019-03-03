Hastaneye istese de gidemiyor! Nedenini duyan inanamıyor

Gaziantep’te yaşayan Cemile Demirhan hayatı boyunca çıkaramadığı kimliği nedeniyle zor bir hayat sürüyor. Yıllardır hasta olan, safra kesesinde taş bulunan ve böbreklerinde sıkıntı olan yaşlı kadın, kimliği olmadığı için ne tedavi olabiliyor ne de resmi bir işlem yaptırabiliyor. Yaşlı kadının bu durumu ise "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle meşhur olan 'Ay Lav Yu' filmini akıllara getiriyor.

Yıllar önce babasının bilinmeyen sebeplerden ötürü kimlik çıkaramadığı 68 yaşındaki Cemile Demirhan, bu sorununu çözmek için yanında kaldığı torunu Abdullah Aka ile hangi kapıya gittiyse boş döndü. En son mahkemeye başvuran ve DNA testi yapması istenen yaşlı kadının bu isteği ise yıllar önce hayatını kaybeden babasının mezarının üzerinden yol geçmesinin ardından mezarın bulunamaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Nenesinin kendisiyle kaldığını ve yıllardır ona baktıklarını söyleyen torun Abdullah Aka, kendilerine yardımcı olunmasını isteyerek, "Cemile Demirhan benim nenem. Kendisi 68 yaşında ve kendisi var, yıllardır yanımızda ama resmi kayıtlarda yok. Kayıtlarda olmadığı için de hastanelere götürüp tedavi ettiremiyoruz. Doğumundan beri kimliği yoktu. Ben çıkarmak için iki yıldır uğraşıyorum ama çıkaramadım. Kendisi hasta ve tedavi için hastanelere götürdüğümüz zaman resmi işlem yapamadıkları için tedavi ettiremiyoruz. Ameliyat olması gerekiyor ama bu sebepten ameliyat olamıyor. Safra kesesinde taş var, böbreklerinde de sıkıntı var. Yani ben devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Bu kadın var ama resmi kayıtlarda yok" dedi.