Hatay'da göle dönen caddede botla gezdi

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.02.2019 09:08 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sağanak yağış caddeler ile narenciye bahçelerini göle çevirdi. Suların biriktiği caddede bot ile gezen genç ilginç görüntüler oluşturdu.

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken alt yapının yetersiz olduğu caddeler sular altında kaldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayalar uzun süre yağmur sularının çekilmesini bekledi. Araç sürücüleri ise göle dönen caddelerden geçerken zor anlar yaşadı. Bazı evlerin girişini su bastı. Narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

Yağış sonrası yağmur sularının biriktiği caddede lastik bot ile gezinti yapmaya çalışan genç ise ilginç görüntüler oluşturdu.

(İHA)

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hatay göl

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