Hatay’da sadece Ramazan’da üretiliyor! 400 yıllık helva damakları şenlendiriyor

Gastronomi kenti Hatay’ın vazgeçilmez lezzeti olan ve sadece Ramazan aylarında satışa sunulan küncülü helva, vücudu dengelemek için tüketiliyor. Tahin, şeker, çöven otu ve küncü olarak bilinen susamın karışımıyla üretilen helva, bu sene her zamankinden daha fazla talep görüyor.

Tarihi yaklaşık 400 yıla dayanan helva, Hatay’ın tarihi Uzun Çarşısı’nda sadece bir aile tarafından yapılıyor ve satışa sunuluyor.

Bu özel tatlının mimarlarından olan Şahap Fansa, “Küncülü helva, sadece ramazandan ramazana çıkıyor. Bu Hatay’ın geleneksel bir tatlısıdır. Küncülü helva çıkmadığı zaman çarşıda kimse ramazanın olup olmadığını anlamıyor. Ramazandan bir gün önce yapmaya başladığımız için herkes o zaman hisseder, çocukluğuna döner” ifadelerini kullandı.

Helva yapmaya başlama hikayesini dile getiren Fansa, “Biz eniştemizden, o da babasından öğrenmiş. Bu yaklaşık 400-500 yıllık bir tatlıdır. İçinde çöven kökü var. Çöven kökü de bağırsak, mide dostudur. Osmanlı zamanından beri şifa niyetine yenilen bir tatlı. Ramazanda da çıkmasının sebebi kan ve şeker oranını dengelemek için tüketilir” dedi.