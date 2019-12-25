Hatay'da şiddetli rüzgar yaşlı kadını böyle savurdu

Akdeniz'i etkisi altına alan şiddetli fırtına İskenderun ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sokağa çıkanların zor anlar yaşadığı ilçede bir kadının rüzgarın etkisiyle savrulması cep telefonuyla görüntülendi.

Yunus Emre Mahallesi'nde misafirliğe geldiği öğrenilen ismi öğrenilemeyen bir kadın, rüzgarda yürürken dengesini kaybedip savrularak sitenin güvenlik kulübesine çarparak olduğu yere düştü.

Hafif yaralanan kadının yardımına gelen bir kişi de güçlükle ayakta durdu.

Kadın ile ona yardım eden binanın bahçesine girerek rüzgarın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

(DHA)

