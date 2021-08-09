Hatay’da zeytincilik tarihine ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor

Höyükteki arkeolojik kazılar, Hatay Arkeoloji Müzesi koordinesinde, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesinin katkılarıyla, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Akar başkanlığında 13 kişilik ekiple yürütülüyor.

Yaklaşık bir hektarlık alana yayılan höyükteki kazılarda, tarihi 4 bin yıl öncesine dayandığı belirtilen "Olea Europeaea" isimli zeytin türüne ait zeytin çekirdekleri bulundu. Doç. Dr. Akar, bu sezon açığa çıkarılmaya başlanan yapının geçmişinin yaklaşık 4 bin 200 yıl öncesine tarihlendiğini söyledi.

ZEYTİNYAĞI DEPO ALANI BULUNUYOR

Bölgenin, zamanında yüksek oranda zeytinyağı depolanan yapı olduğunu ve zeytincilik tarihini anlama açısından önemi bulunduğunu belirten Akar, “Altınözü bölgesinin arkeolojik tarihini anlamak istiyoruz. Bu bizim en önemli başlangıç noktamız. Bu bölge arkeolojik anlamda bakir bir bölge, elimizde çok fazla bilginin olmadığı bir coğrafya ve burada yürüttüğümüz çalışmalardaki araştırma sorularımızın en önemlisi zeytinciliğin tarihi. Buradaki arkeolojik kazı ve elimizdeki verilerle yaklaşık 4 bin yıllık zeytincilik tarihi hakkında veri elde etmiş bulunmaktayız” dedi.

(AA)



