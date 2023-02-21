Hatay depremi sonrası Mine Tugay'ın çadır isyanı! "O kadar bağış toplandı..."

Hatay’da Defne merkezli 6,4 ve Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem herkesi korkuttu. Depremin merkez üssü olan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz herkesin dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söyledi.

Eryılmaz açıklamasında ''Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalışıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda" dedi.

Bu sözler sosyal medyada gündem olduktan sonra Mine Tugay depremlerden günler sonra çadırın olmamasına isyan etti.

Oyuncu Tugay paylaşımında "O kadar yardım toplandı. Belediye başkanı telefon bağlantısında çadır istiyor… Çadır" diyerek sitem etti.



