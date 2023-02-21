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Hatay depremi sonrası Mine Tugay'ın çadır isyanı! "O kadar bağış toplandı..."

21.02.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler herkesi korkuttu. Samandağ belediye başkanı yayında çadır isteyince Mine Tugay isyan etti.

Hatay depremi sonrası Mine Tugay'ın çadır isyanı! "O kadar bağış toplandı..."

Hatay’da Defne merkezli 6,4 ve Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem herkesi korkuttu. Depremin merkez üssü olan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz herkesin dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söyledi.

Eryılmaz açıklamasında ''Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalışıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda" dedi.

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Bu sözler sosyal medyada gündem olduktan sonra Mine Tugay depremlerden günler sonra çadırın olmamasına isyan etti.

Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı! Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!

Oyuncu Tugay paylaşımında "O kadar yardım toplandı. Belediye başkanı telefon bağlantısında çadır istiyor… Çadır" diyerek sitem etti.


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