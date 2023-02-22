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Hatay Dörtyol'da depremzedeler için çadır kent kurulacak

22.02.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin Kaymakamı Aydın Ergün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için ilçede 500 çadırdan oluşan yerleşim birimi kurulacağını bildirdi.

Hatay Dörtyol'da depremzedeler için çadır kent kurulacak

Kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Ergün, ilk günden itibaren muhtarlarla yaraları sarmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini söyledi.

Önceliklerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğuna dikkati çeken Ergün, ihtiyaçları hızlıca karşılamak için 68 toplanma merkezinde sağlık, konaklama ve ısınma imkanını sunduklarını anlattı.

Ergün, çadır kent kurulması için de çalışmalara başlandığını aktararak, "Numuneevler Mahallesi'nde eski askeri alanda yer düzenlemesi yaparak kentimizin kurulumuna başladık. İlk etapta 250, ikinci etapta 250 olmak üzere 500 çadırımızı hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız." dedi.

Çadırlara yerleştirme işleminin AFAD Koordinasyon Merkezi'nin açıkladığı kurallar çerçevesinde yapılacağını belirten Ergün, "Çadırda kalmak isteyen hemşehrilerimizin Kaymakamlık binası önündeki birimimize müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Hemşehrilerimizin sağlık, güvenlik ve gıda teminini sağlamak amacıyla çadırlarımızın tamamı bir alanda bulunacak. Şu an itibarıyla dışarıya çadır verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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deprem Hatay Dörtyol çadır kent

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