Hatay'ın lezzetleri Adana’da tadıldı

Hatay’ın UNESCO tescilli dünyadaki 26 gastronomi şehrinden biri olduğunu hatırlatan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay’ımızın lezzetlerini Adanalı kardeşlerimize ikram etmek için buraya geldik. Adana da UNESCO tescilli gastronomi şehirlerinden biri olmak için başvurusunu yaptı. İnşallah onlar da güzel yemekleriyle UNESCO listesine dahil olurlar. Birlikteliğimiz çok güzel. Ev sahipliği için Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ortak projeler için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dünyanın en güzel lezzetlerinin bulunduğu bir bölgede yaşadıklarını ifade ederek, "Bu özel gastronomi gününe Adana, Hatay ve Mersin olarak birlikte ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Bugünü, bundan sonraki süreçte birlikte güzel işlere imza atmanın bir göstergesi olarak da görebiliriz. İyi işler yapacağız. Zaten bölgemiz lezzetler diyarı. Dünyanın en güzel lezzetleri bu bölgede. Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa lezzet açısından çok özel şehirler. Bana az önce ‘Yemek yerken yüzün gülmeye başladı” dediler. Çok lezzetli yemekler yiyince insanın yüzü gülüyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize bu güzel lezzetleri tattırdığı için özellikle teşekkür ediyorum. Eşim de Antakyalı ve ona burada nostalji yaşatıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza da, burada olmasından ve destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.