Hatay Samandağ Denizi'nde köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı

Samandağ ilçesi Çevlik Sahili açıklarında balıkçıların ağlarına dev köpek balığı takıldı. Balıkçıların güçlükle tekneye çıkardığı Camgöz cinsi köpek balığının, ağlara yakalandıktan kısa bir süre sonra öldüğü öğrenildi.
Daha sonra balıkçılar tarafından Samandağ Balık Pazarına getirilen köpek balığı, gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi. (İHA)
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