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Hatay yeni stadyumuna kavuşuyor

24.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 25 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle açılacak.

Hatay yeni stadyumuna kavuşuyor

Hatay'ın yeni stadyumunda mutlu sona gelindi. Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 25 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle hizmete girecek.

Bakanı Kasapoğlu, yarın açılacak stadyuma ilişkin bilgi verirken, ''25 bin seyirci kapasiteli stadımızda, 24 adet de loca bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stadımız, bin 500 araçlık otopark alanına sahip olacak'' diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Atakaş Hatayspor'un yeni stadyumun da motivasyonuyla önümüzdeki sezonda bu başarısını daha yukarılara taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, stadyumun yapımını üstlenen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) spora verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür etti.

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Bakan Kasapoğlu, son 19 yılda tesisleşme konusunda bir devrime imza attıklarını ve bu tesisler arasında stadyumların da bulunduğuna işaret ederek, ''Büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlarda stadyumlar inşa ettik" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sahip olduğu stadyumların kalite ve modern görüntüsüyle dünyanın pek çok ülkesindeki stadyumlardan çok daha iyi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Stadyumlarımıza baktığımızda hem yenilik, hem inşaat kalitesi açısından çok çok ilerideyiz. Bu statlar, ülkemizin dört yanında 19 yıldan beri yükseliyor. Gençlik yıllarında spora, özellikle de futbola gönül vermiş birisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tesisleşme konusunda devrim ruhunu ülkemizin dört bir yanına yayan icraat anlayışıyla bu noktaya ulaştık. Spor salonları, havuzlar, mahalle sahaları... Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet eden devrim niteliğinde bir spor tesisleşmemiz söz konusu. Tesisleşme konusunda cumhuriyet tarihinin zirve noktasındayız. Sporcularımızın son dönemde artan başarıları ortada. İnanıyoruz ki; bundan sonraki süreçte de her branşta sporcularımızla, takımlarımızla zirveye oynamaya devam edeceğiz''

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Recep Tayyip Erdoğan
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