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Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak

27.02.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Valiliği, yarından itibaren 173 binanın enkazının kaldırılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının yarından itibaren yapılacağı belirtilerek, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır." denildi.

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deprem Hatay Hatay Valiliği

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