Hatay'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığı yapılacağı bilgisi üzerine Akbez Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.

Kimlik kontrolünde araçtaki 22 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Yabancı uyruklular ile Suriyeli sürücü M.H. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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