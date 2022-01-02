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Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

02.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Nardüzü Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 4 koyun, 3 motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, televizyon, 6 kayıt cihazı, teyp ve 3 cep telefonu buldu.

Şüpheliler F.B, H.B. ve E.B. gözaltına alındı.

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