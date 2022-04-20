YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi

Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi

20.04.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp intihar teşebbüsünde bulunan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde dün bir apartmanın ikinci katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S, henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı.

Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bahar Berberci S. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştıMedeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandıKırıkkale'de otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandı
Kayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldüKayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar İskenderun Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:49
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:20
Yatsı
20:39
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.