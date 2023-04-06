YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 56 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 56 mahallede sürecek

06.04.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 56 mahallede devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki Narlıca, Açıkdere, Gökçegöz, Kuruyer, Küçükdalyan, Orhanlı, Kışlasaray, Güllübahçe, Ulu Cami, Zenginler, Emek, Ürgen Paşa, Gazi, Altınçay, Akevler, Cebrail, Esenlik, Kuzeytepe, Saraykent, Odabaşı, Serinyol, Maraşboğazı, Ovakent, Tahtaköprü, Dikmece, Karaali, Güzelburç, Erdemli Çetin, Akçova, Derince, Büyükdalyan, Yeşilova, Melekli, Apaydın, Bozüyük, Tanışma, Bitiren, Üzümdalı, Aşağıoba, Arpahan, Paşaköy, Suvatlı, Defne'deki Haraparasi, Harbiye, Balıkdere, Büyükçat, Özbek, Sinanlı, Karşıyaka, Aknehir, Sümerler, Çekmece, Turunçlu, Subaşı, Hacı Ömer Alpagot ve Fevzi Çakmak mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da afetzedelerle iftarda buluştu:BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da afetzedelerle iftarda buluştu:
İzmir Büyükşehir’in İZELMAN işçileri iş bıraktıİzmir Büyükşehir’in İZELMAN işçileri iş bıraktı
Konya'da ağaca çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve 2 çocuk yaralandıKonya'da ağaca çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve 2 çocuk yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay açıklama çalışma enkaz valilik

Hatay Namaz Vakitleri 6 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
19:08
Yatsı
20:24

Hatay Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Perşembe

Çolakoğlu eczanesi
Antakya-defne
Sema eczanesi
Antakya-defne
Şifa eczanesi
Arsuz
Nardüzü eczanesi
Arsuz
Kerimoğlu eczanesi
Arsuz
Çınar eczanesi
Dortyol
Öcal eczanesi
Erzin
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.