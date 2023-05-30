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Hatay'da çadır kentte Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

30.05.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çadır kentte çocuklara yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, eski havaalanının yerine yapılan çadır kentte düzenlenen turnuvaya, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden yaklaşık 600 öğrenci katıldı.

Öğrenciler turnuvada, mangala, reversi, pentago gibi 8 farklı akıl ve zeka oyunları oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden sonra öğrencilerin yaşadıkları travmayı atlatmaları için kent genelinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Böylece öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Toksoy, turnuvalara katılan öğrencilere başarı diledi.

Turnuva koordinatörü Halil İbrahim Kocaman da turnuvanın 2 gün süreceğini söyledi.

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