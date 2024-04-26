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Hatay'da cami önünde silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti

AA AA
26.04.2024 10:59
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir imam, sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada husumetli komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci (40) sabah namazı için görev yaptığı camiye gittiği sırada komşusu M.A.Ö'nün pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Cami önündeki saldırının ardından, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, İnci ile aralarında husumet bulunan cinayet zanlısı M.A.Ö'yü gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay silahlı saldırı

Hatay Namaz Vakitleri 26 Nisan Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:41
Öğle
12:38
İkindi
16:21
Akşam
19:25
Yatsı
20:47
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