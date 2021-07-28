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Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

28.07.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Kömürçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye söndürme helikopteri, 4 arazöz, 2 su tankı ile ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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