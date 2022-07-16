YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

16.07.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alaybeyli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 2 arazöz ve yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattıHatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı
Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturulduKars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu
Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandıSamsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay müdahale

Hatay Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:23
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
20:00
Yatsı
21:32
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.