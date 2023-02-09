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Hatay'da depremden 68 saat sonra yabancı uyruklu bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

09.02.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da depremden 68 saat sonra 48 yaşındaki yabancı uyruklu kadın enkazdan sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte devam eden arama kurtarma çalışmalarına il dışından gelen çok sayıda ekip de katılıyor.

Balıkesir'den bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir binanın enkazından ses geldiğini belirledi. Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından depremden 68 saat sonra 48 yaşındaki yabancı uyruklu kadın enkazdan sağ çıkarıldı.

Ekipler, kadını kurtardıktan sonra mutluluklarını birbirine sarılarak paylaştı.

Yaralı kadın 112 Acil Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.

"UYUMAYI DÜŞÜNMEDİK BİLE"

Enkazdaki çalışmalara katılan Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem haberini almalarının hemen ardından bölgeye geldiklerini söyledi.

Şu ana kadar 21 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardıklarını anlatan Akbulut, "Bölgeye 14 arkadaşımla beraber geldik. Sanıyorum bazılarımız hiç uyumadı, bazılarımız da arabada koltukta, ateş başında birer saat dinlenerek kendine gelmeye çalıştı. Çünkü bu binada çok ses aldık, sesleri duydukça uyuma imkanımız yok. İçimizde heyecan oldu. Çalıştıkça, hayatta olanlara ulaştık. Uyumayı düşünmedik bile." diye konuştu.

Akbulut, arama kurtarma çalışmalarını ara vermeden devam edeceklerini belirterek "Depremden 72-78 saat sonra çok büyük umudumuz kalmıyor. Kaldı şurada 7-8 saatimiz, sonraki saatlerde yanında deprem çantası veya suyu olan, kendini idame ettirebilen insanlar ancak hayatta kalmayı başarıyor. O da mucize gerektiriyor. Kalan zamanda elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.

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deprem Hatay

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