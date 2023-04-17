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Hatay'da depremzede çocuklara bayram hediyesi üniversitelilerden

17.04.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hataylı çocuklar için bayram hediyesi hazırladı.

BAİBÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıfta okuyan 65 öğrenci, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Aksüt Arslan'ın "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi" kapsamında afetzede çocuklar için çalışma yaptı.

Yurdun dört bir yanından çevrim içi derslere katılan öğrenciler, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde hazırladıkları bin oyuncağı Bolu'ya yolladı. İş insanı Ayşe Aydın'ın işletmesinde toplanan bebekler, hayvan figürleri ve diğer oyuncaklar ile çeşitli hediye ve notlar, paketlenerek Hatay merkez ve Arsuz ilçesindeki çocuklara gönderildi.

"ORADA YALINIZ DEĞİLLER, BİZ HEP VARIZ"

Okul Öncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arslan, AA muhabirine, deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak tasarlayıp, diktiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından kargo ve otobüslerle oyuncakların geldiğini anlatan Arslan, hediyelerin içerisine bayram şekeri koyup, not yazdıklarını da belirtti.

Arslan, çocukları çok sevdiklerini dile getirerek, "Orada yalnız değiller, biz hep varız. Ders kapsamında olsun olmasın. Yapabileceğimiz ne varsa yapmak isteriz. Bu sadece küçük bir başlangıç." dedi.

Bin oyuncak ürettiklerini, bunun yanı sıra toka ve topların bulunduğunu ifade eden Arslan, "Bayramlık kıyafetlerimiz var. Kenetlenmiş durumda öğrencilerimiz. Evlerde oyuncakları hazırlarken, anneleri bir yandan banyo lifi ördü. Bizim yapabildiğimiz çok küçük bir şey. Umarım mutlu olurlar. Onların mutlu olması geleceğimizin güzel geçmesi demektir." diye konuştu.

Arslan, eşinin ailesinin de Hatay Samandağ'da olduğuna değinerek, bölgedeki durumların iyiye gitmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.

Öğrencilerden Beyza Nur Bayraktar, her öğrencinin yaklaşık 15 oyuncak yaptığını söyledi.

Oyuncak üretirken atık ve geri dönüşüm malzemeleri de kullandıklarına dikkati çeken Bayraktar, çocuklar için ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

HEDİYELER SÜRPRİZ DOĞUM GÜNLERİYLE DAĞITILACAK

İş insanı Ayşe Aydın ise kendisinin de 57 gündür Hatay'da yardım çalışmalarına katıldığını, zaman zaman Bolu'dan destek alarak tekrar bölgeye gittiğini anlattı.

Aydın, çadır kentlere ve köylere kıyafet ve erzak kolisi ulaştırdıklarını, bu gidişlerinde de biner lira yüklü market kartları götüreceklerini kaydetti.

Arslan'ın kendisine ulaşarak çocuklar için oyuncak yapmak istediklerini söylediğinde çok duygulandığını dile getiren Aydın, "Sizin emeğinizi görüyoruz, sürekli çocuklara bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Aydın, oyuncakları, çadır kentlerdeki çocuklara sürpriz doğum günü yaparak dağıtacaklarını da sözlerine ekledi.

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