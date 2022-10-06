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Hatay'da evinde sikke, sütun ve heykel başı bulunan zanlı yakalandı

06.10.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da evinde sikke, sütun ve heykel başı bulunan zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde M.R'nin ikametinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke, 1 sütun ve 1 heykel başı bulundu.

Şüpheli M.R. gözaltına alındı.​​​​​​​﻿

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Hatay emniyet eser jandarma tarihi

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